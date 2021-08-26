За сутки от коронавируса скончались шесть курян

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лечатся 1434 человек Фото: Яна ШЕЛЕСТ

За последние сутки от коронавируса скончались шесть курян, сообщили в оперштабе. Ковид унес жизни двух мужчин – 66 и 70 лет, и четырех женщин – 64, 67, 68 и 86 лет.

За все время пандемии в Курской области зарегистрировано 51 383 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, 182 человека заболели за последние сутки.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лечатся 1434 человек, на искусственной вентиляции – 89.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

• г. Курск +124

• г. Железногорск +15

• Курский район +5

• Солнцевский +5

• Мантуровский +4

• г. Рыльск +4

• Золотухинский +3

• Черемисиновский +3

• г. Дмитриев +2

• Дмитриевский +2

• Касторенский +2

• Рыльский +2

• Суджанский +2

• Щигровский +2

• Беловский +1

• Глушковский +1

• г. Льгов +1

• Льговский +1

• Обоянский +1

• Октябрьский +1

• Хомутовский +1.