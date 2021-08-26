За сутки от коронавируса скончались шесть курян

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лечатся 1434 человек
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
За последние сутки от коронавируса скончались шесть курян, сообщили в оперштабе. Ковид унес жизни двух мужчин – 66 и 70 лет, и четырех женщин – 64, 67, 68 и 86 лет.
За все время пандемии в Курской области зарегистрировано 51 383 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, 182 человека заболели за последние сутки.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лечатся 1434 человек, на искусственной вентиляции – 89.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
• г. Курск +124
• г. Железногорск +15
• Курский район +5
• Солнцевский +5
• Мантуровский +4
• г. Рыльск +4
• Золотухинский +3
• Черемисиновский +3
• г. Дмитриев +2
• Дмитриевский +2
• Касторенский +2
• Рыльский +2
• Суджанский +2
• Щигровский +2
• Беловский +1
• Глушковский +1
• г. Льгов +1
• Льговский +1
• Обоянский +1
• Октябрьский +1
• Хомутовский +1.