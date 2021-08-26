Охота на барсука разрешена с 15 сентября по 31 октября Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курской области разрешили охоту на барсука, сообщили в областной администрации. Разрешения на добычу в общедоступных охотничьих угодьях выдает комитет природных ресурсов с 26 августа.

Охота на барсука разрешена с 15 сентября по 31 октября 2021 года с подхода, из засады, с охотничьими собаками, за исключением гончих и борзых.

Выдача разрешений на добычу во время спортивной и любительской охоты осуществляется по охотничьим билетам.

По всем вопросам можно обратиться в отдел охотничьего надзора по телефону: +7(4712)53-00-24.