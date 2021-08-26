Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия26 августа 2021 10:31

Под Курском мотоциклист врезался в иномарку

ДТП произошло в Железногорске
Яна ШЕЛЕСТ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен в больницу

Водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен в больницу

25 августа вечером в Железногорске мотоциклист врезался в иномарку, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области. ДТП произошло примерно в 20:45.

36-летний водитель мотоцикла ехал по улице Ленина, напротив дома № 19 он, по предварительным данным, столкнулся с попутно движущейся «Маздой» под управлением сорокалетней женщины.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен в больницу. От прохождения освидетельствования на состояние опьянение мужчина отказался.