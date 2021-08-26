Курские учителя собрались на педсовет

Первый заместитель губернатора Алексей Смирнов поздравил учителя химии гимназии № 6 Эльзу Кожанову

25 августа курские учителя собрались на традиционный августовский педсовет. Мероприятие было посвящено воспитание ребенка в цифровую эпоху.

В этом году на реализацию региональных проектов нацпроекта «Образование» в Курской области направят около 2 млрд 400 млн рублей. 1 сентября откроется новая школа на проспекте Дериглазова в Курске, строятся школы в Обоянском и Пристенском районах. В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию еще одну школу на проспекте Клыкова в областном центре.

В Курской области работают два технопарка «Кванториум». Еще один откроется 1 сентября в курской школе № 35. В 2023 году планируется создание «Кванториума» в лицее-интернате № 1. В регионе открываются новые места дополнительного образования по самым разным направлениям.

В 2021 году область приобрела шесть новых школьных автобусов. В Минпросвещения направили заявку на покупку еще 54 автобусов с помощью федерального финансирования.

В регионе реализуется программа «Земский учитель», в рамках которой за два года в сельские школы приехали работать 13 педагогов.

Первый заместитель губернатора Алексей Смирнов поздравил учителя химии гимназии № 6 Эльзу Кожанову, с присвоением звания «Народный учитель Российской Федерации», а также вручил государственные и областные награды педагогам. Подарком к педсовету от меценатов стало выступление народного артиста России Игоря Николаева.