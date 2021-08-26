Автобус врезался в ограждение, а затем с опору ЛЭП и съехал в кювет

Под Курском в ДТП с автобусом ранены два человека, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области. ДТП произошло 26 августа примерно в 05:55 в Железногорском районе.

57-летний водитель автобуса ЛИАЗ ехал по маршруту Железногорск – Михайловка по автодороге Тросна – Калиновка в сторону Михайловки. На 41 километре трассы он, по предварительным данным, не справился с управлением.

Автобус врезался в ограждение, а затем с опору ЛЭП и съехал в кювет. В результате ДТП ранения получили водитель и 67-летний пассажир. Полиция выясняет обстоятельства и причины произошедшего.