Дорожные работы пройдут в центре Курска на ряде улиц

Планируется ремонт улиц Гоголя, Садовой, Золотой, Кирова, Павлова, Почтовой и проездов от Ленина до Радищева Фото: Светлана ВОЛКОВА

На улице Радищева в Курске продолжается укладка асфальта. Протяженность участка составляет 2,6 километра. Последний раз улицу Радищева ремонтировали 11 лет назад. Дорога имела колейность, множество выбоин и трещин. В нормативное состояние улицу приводят в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в администрации региона.

Специалисты провели демонтаж бортового камня, отфрезеровали изношенный асфальт и приступили к укладке выравнивающего слоя из асфальтобетона. Улица Радищева - одна из главных транспортных артерий города. Чтобы как можно меньше создавать неудобств для автомобилистов, проезжую часть ремонтируют в вечером, сказали в администрации региона.

После устройства выравнивающего слоя дорожники приступят к установке нового бортового камня и укладке верхнего слоя покрытия. Также на улице восстановят тротуарную плитку, которая была демонтирована во время ремонта проезжей части, обновят дорожные знаки и нанесут разметку. Начать благоустройство пешеходной зоны планируют в следующем году.

Помимо работ на улице Радищева планируется ремонт прилегающих: Гоголя, Садовой, Золотой, Кирова, Павлова, Почтовой и проездов от улицы Ленина до улицы Радищева по обе стороны от драмтеатра.