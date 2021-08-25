Под Курском перезахоронили останки погибших в Великой Отечественной войне

Поисковики обнаружили останки воинов и мирных жителей Фото: Светлана ВОЛКОВА

20 августа в селе Мансурово Советского района захоронили останки десяти красноармейцев, погибших при освобождении района от немецко-фашистских захватчиков. Они были обнаружены в июле в селе Панском Советского района курским поисковым отрядом «Славяне». Имена солдат установить не удалось.

В тот же день в селе Вышние Деревеньки Льговского района состоялось захоронение останков 20 неопознанных бойцов 121-й стрелковой дивизии, погибших при освобождении деревень Большая и Малая Орловка, и трех расстрелянных оккупантами местных жителей. Останки были обнаружены в июле отрядами «Родник» и «Ольгов».