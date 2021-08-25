В ДТП под Курском пострадал водитель

В ДТП травмы получил 25-летний водитель Фото: Светлана ВОЛКОВА

ДТП случилось примерно в 16.40 25 августа на восьмом километре автодороги "Курск-Щигры". 66-летний водитель "Скании" ехал со стороны Курска в направлении Щигров.

- При повороте на деревню Муравлево он не предоставил по предварительным данным преимущества в движении встречному автомобилю ВАЗ 21043. За рулем легковушки был 25-летний водитель, - рассказали в ГИБДД региона.

В ДТП пострадал водитель ВАЗ. Полиция выясняет обстоятельства аварии.