100-летний юбилей отметил курянин, ветеран Великой Отечественной Иван Бобровников

В Курской области хранят память о прошедшей войне Фото: Светлана ВОЛКОВА

25 августа свой 100-летний юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны Иван Арсентьевич Бобровников. Поздравить его со столь значимой датой приехали чиновники и волонтеры Победы.

Гости от всей души пожелали ветерану здоровья и благополучия, выразив глубокую благодарность за пройденный жизненный путь, мужество и отвагу, проявленные на полях сражения. А затем вручили подарки и цветы. Присоединяемся к поздравлениям и желаем Ивану Арсентьевичу здоровья!