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Победа25 августа 2021 18:55

100-летний юбилей отметил курянин, ветеран Великой Отечественной Иван Бобровников

Иван Арсентьевич живет в Касторенском районе
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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В Курской области хранят память о прошедшей войне

В Курской области хранят память о прошедшей войне

Фото: Светлана ВОЛКОВА

25 августа свой 100-летний юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны Иван Арсентьевич Бобровников. Поздравить его со столь значимой датой приехали чиновники и волонтеры Победы.

Гости от всей души пожелали ветерану здоровья и благополучия, выразив глубокую благодарность за пройденный жизненный путь, мужество и отвагу, проявленные на полях сражения. А затем вручили подарки и цветы. Присоединяемся к поздравлениям и желаем Ивану Арсентьевичу здоровья!