В Курской области утвердили стратегию цифровой трансформации

Курская область кроме обязательных включила в региональную стратегию девять дополнительных отраслей Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области утверждена стратегия цифровой трансформации, она рассчитана до 2024 года. Документ разработан в соответствии с перечнем поручений Президента РФ Владимира Путина.

В Минцифры России определены шесть обязательных направлений: образование и наука, здравоохранение, развитие городской среды, транспорт и логистика, государственное управление, социальная сфера.

Курская область кроме обязательных включила в региональную стратегию девять дополнительных отраслей: промышленность, энергетическую инфраструктуру, физическую культуру и спорт, сельское хозяйство, экономику и финансы, строительство, безопасность, культуру, экологию и природопользование.

До 2024 года в регионе будет реализовано более 80 проектов по всем отраслям; больше всего в сфере государственного управления – 17, в образовании –13.