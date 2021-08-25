Северо-запад Курска останется без холодной воды

Подача холодной воды будет прекращена с 9.00 до 17.00
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
26 августа жители нескольких улиц Северо-запада Курска останутся без холодной воды, сообщили в «Курскводоканале».
Подача холодной воды будет прекращена с 9.00 до 17.00 по адресам:
• ул. Студенческая;
• ул. Орловская;
• проспект Дружбы (все нечетные номера домов кроме № 19а-д; четные номера — от № 2 до № 18);
• проспект Энтузиастов (нечетные номера домов);
• проезд Сергеева;
• ул. Веспремская;
• ул. 50 лет Октября, 94Г, 96, 96А, 96Б, 110;
• проспект Хрущева, 14, 16.
Отключение водоснабжения связано с производством неотложных ремонтно-профилактических работ.
Справки по телефону 70-06-14.