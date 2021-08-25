Северо-запад Курска останется без холодной воды

Подача холодной воды будет прекращена с 9.00 до 17.00 Фото: Яна ШЕЛЕСТ

26 августа жители нескольких улиц Северо-запада Курска останутся без холодной воды, сообщили в «Курскводоканале».

Подача холодной воды будет прекращена с 9.00 до 17.00 по адресам:

• ул. Студенческая;

• ул. Орловская;

• проспект Дружбы (все нечетные номера домов кроме № 19а-д; четные номера — от № 2 до № 18);

• проспект Энтузиастов (нечетные номера домов);

• проезд Сергеева;

• ул. Веспремская;

• ул. 50 лет Октября, 94Г, 96, 96А, 96Б, 110;

• проспект Хрущева, 14, 16.

Отключение водоснабжения связано с производством неотложных ремонтно-профилактических работ.

Справки по телефону 70-06-14.