В курский монастырь привезут икону и мощи Гавриила Ургебадзе

Святыни будут находится в женском монастыре по 19 сентября

25 августа в 16:40 в курский Свято-Троицкий монастырь привезут икону и мощи преподобого исповедника Гавриила Ургебадзе, сообщили в сообществе «Курск православный». Святой образ с частицей мантии и погребальной доски и ковчег с частицей святых мощей будут находится в женском монастыре по 19 сентября.

Архимандрит Гавриил - наш современник. Родился в Грузии. В детстве уверовал в Бога. И хотел быть монахом. В 26 лет принял монашеский постриг. Своими руками возвел во дворе дома церковь, иконы собирал на свалках, реставрировал. Несмотря на запреты и гонения советской власти, он проповедовал Христа. Был предан тяжелейшим пыткам и увечьям, но никогда себя не жалел.

Святыни в Курскую губернию доставят монахини с подворья Свято-Успенского женского монастыря Кемерова.