Коронавирус унес жизни 47 и 60-летних мужчин, и 46, 60, 70, 71 и 84-летних женщин Фото: Яна ШЕЛЕСТ

За сутки от ковида скончались семь курян, сообщили в оперштабе. Коронавирус унес жизни 47 и 60-летних мужчин, и 46, 60, 70, 71 и 84-летних женщин.

За все время пандемии в Курской области зарегистрировано 51 201 (+184) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

На сегодняшний день первым компонентом вакцины от коронавируса привили 351 678 человек, полностью завершили вакцинацию – 298 301 курян.