Труп положили в машину, вывезли в лес, облили горючей жидкостью и подожгли Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Под Курском убили и сожгли 45-летнего мужчину, сообщили в СК. Первый отдел по расследованию особо важных дел завершил расследование в отношении группы лиц, обвиняемых в убийстве и укрывательстве преступления.

9 августа 2020 года ночью 31-, 26-, 19-летний обвиняемые и двое несовершеннолетних находились на Красной площади поселка Первоавгустовский Дмитриевского района. Молодые люди праздновали день рождения друга.

К беседке, где находились парни, подошел 45-летний мужчина, между потерпевшим и обвиняемыми возникала ссора. Парни избили курянина до смерти, труп положили в машину, вывезли в лес, облили горючей жидкостью и подожгли. С места преступления они скрылись.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.