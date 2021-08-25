В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лечатся 1447 человек Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курской области за сутки коронавирусом заболели 184 человека, сообщили в оперштабе. С начала пандемии всего зарегистрировано 51 201 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лечатся 1447 человек, на искусственной вентиляции легких – 97.

На сегодняшний день от тяжелой вирусной пневмонии скончались 1240 человек, плюс семеро за последние сутки (мужчины 47, 60 лет, женщины 60, 71, 46, 70, 84 года).

Прирост заболевших по муниципалитетам:

• г. Курск +126;

• г. Железногорск +13;

• Горшеченский район +6;

• Курчатовский +6;

• Курский +4;

• Касторенский +3;

• г. Льгов +3;

• Дмитриевский +2;

• Октябрьский +2;

• Поныровский +2;

• Советский +2;

• г. Фатеж +2;

• Фатежский +2;

• г. Щигры +2;

• Большесолдатский +1;

• г. Дмитриев +1;

• Мантуровский +1;

• Медвенский +1;

• Пристенский +1;

• Суджанский +1;

• Хомутовский +1;

• Черемисиновский +1;

• Щигровский +1.