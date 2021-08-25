В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лечатся 1447 человек
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
В Курской области за сутки коронавирусом заболели 184 человека, сообщили в оперштабе. С начала пандемии всего зарегистрировано 51 201 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лечатся 1447 человек, на искусственной вентиляции легких – 97.
На сегодняшний день от тяжелой вирусной пневмонии скончались 1240 человек, плюс семеро за последние сутки (мужчины 47, 60 лет, женщины 60, 71, 46, 70, 84 года).
Прирост заболевших по муниципалитетам:
• г. Курск +126;
• г. Железногорск +13;
• Горшеченский район +6;
• Курчатовский +6;
• Курский +4;
• Касторенский +3;
• г. Льгов +3;
• Дмитриевский +2;
• Октябрьский +2;
• Поныровский +2;
• Советский +2;
• г. Фатеж +2;
• Фатежский +2;
• г. Щигры +2;
• Большесолдатский +1;
• г. Дмитриев +1;
• Мантуровский +1;
• Медвенский +1;
• Пристенский +1;
• Суджанский +1;
• Хомутовский +1;
• Черемисиновский +1;
• Щигровский +1.