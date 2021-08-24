Курянка удостоилась звания «Народный учитель Российской Федерации»

Педагог подготовила десятки победителей и призеров международных, всероссийских, зональных, региональных и городских олимпиад Фото: Светлана ВОЛКОВА

Учителю химии курского лицея № 6 имени М.А. Булатова Эльзе Алексеевне Кожановой Указом Президента Российской Федерации за выдающийся вклад в развитие отечественного образования, его популяризацию присвоено почетное звание «Народный учитель Российской Федерации».

Эльза Алексеевна входит в число лучших преподавателей Курска. Она не просто Учитель с большой буквы, но и общественный деятель, яркая личность, отметили в администрации Курска.

Педагогический стаж Эльзы Алексеевны насчитывает 63 года, из них 48 лет она работает в лицее № 6 имени М.А. Булатова. Она автор многочисленных статей, опубликованных в российских печатных изданиях, методических пособиях регионального и муниципального уровней.

Эльза Алексеевна подготовила десятки победителей и призеров международных, всероссийских, зональных, региональных и городских олимпиад. В копилке наград учительницы почетное звание «Заслуженный учитель школы Российской Федерации» (1993 год), звание «Учитель-методист» (1981 год), звание «Почетный гражданин Курской области» (2016 год), почетное звание «Почетный работник науки и образования Курской области» (2005 год), награждена нагрудным значком «Отличник народного просвещения» (1968 год).