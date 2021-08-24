Полностью завершили вакцинацию более 294 тысяч курян

В регионе развернута прививочная компания Фото: Светлана ВОЛКОВА

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 349 535 человек, вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 294 582, сообщили в администрации региона.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1491 человек, на ИВЛ – 97 (шесть – инвазивная, 91 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 24 августа с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 51 017 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 181 - за последние сутки.

С начала пандемии от ковид скончались 1233 курянина.