В больницах с COVID-19 и пневмониями находится 1491 курянин

В регионе действует режим ограничений по ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1491 человек, на ИВЛ – 97 (шесть – инвазивная, 91 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 24 августа с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 51 017 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 181 - за последние сутки.

С начала пандемии от ковид скончались 1233 курянина.

В том числе за последние сутки - пять человек - мужчины 58, 83, 83 леи и женщины 58 и 72 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.