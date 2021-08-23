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Победа23 августа 2021 17:00

В Курске открыли памятник Герою Советского Союза Михаилу Булатову

Церемония прошла 23 августа
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Бюст Булатову установлен на улице Ленина

Бюст Булатову установлен на улице Ленина

Фото: Светлана ВОЛКОВА

На улице Ленина в областном центре состоялось открытие бюста Героя Советского Союза, Почетного жителя Курской области и города Курска Михаила Булатова.

Также в Курске прошли торжественные мероприятия, посвященные 78-й годовщине разгрома фашистских войск в Курской битве.

Память героев почтили на мемориальном комплексе «Курская дуга». Куряне возложили цветы к памятному знаку «Курск - Город воинской славы», к памятнику Маршалу Советского Союза Георгию Жукову и Вечному огню.