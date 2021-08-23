В Курске открыли памятник Герою Советского Союза Михаилу Булатову

Бюст Булатову установлен на улице Ленина Фото: Светлана ВОЛКОВА

На улице Ленина в областном центре состоялось открытие бюста Героя Советского Союза, Почетного жителя Курской области и города Курска Михаила Булатова.

Также в Курске прошли торжественные мероприятия, посвященные 78-й годовщине разгрома фашистских войск в Курской битве.

Память героев почтили на мемориальном комплексе «Курская дуга». Куряне возложили цветы к памятному знаку «Курск - Город воинской славы», к памятнику Маршалу Советского Союза Георгию Жукову и Вечному огню.