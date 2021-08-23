Куряне отметили 78-ю годовщину разгрома фашистских войск в Курской битве

215 тысяч курян не вернулись с фронта
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Курске прошли торжественные мероприятия, посвященные 78-й годовщине разгрома фашистских войск в Курской битве.
Память героев почтили на мемориальном комплексе «Курская дуга». Куряне возложили цветы к памятному знаку «Курск - Город воинской славы», к памятнику Маршалу Советского Союза Георгию Жукову и Вечному огню.
Сотни тысяч наших земляков ушли на фронт, 215 тысяч не вернулись. 267 курян стали Героями Советского Союза, 61 человек - полными кавалерами ордена Славы.