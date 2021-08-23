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Здоровье23 августа 2021 16:30

Курская область получила более 425 тысяч комплектов доз вакцины

В минувшие выходные доставлено 14 400 доз «Спутника V»
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Курян призывают вакцинироваться

Курян призывают вакцинироваться

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Продолжаются поставки вакцины от коронавируса в наш регион. В минувшие выходные доставлено 14 400 доз «Спутника V». Вакцина распределяется между прививочными пунктами.

Всего Курская область получила 425 437 комплектов доз вакцины, из них 364 967 «Спутника V», 50 480 «Спутника Лайт», 6 270 «ЭпиВакКороны», 3 720 «КовиВака».

По последним данным первым компонентом вакцины в области привито 347 354 человека. Это составляет 65% от необходимого числа для формирования коллективного иммунитета к коронавирусу в регионе. Полностью завершили вакцинацию 290 604 курянина.