Курянин расплатился купюрой "Банка приколов"

Задержанный находится под следствием Фото: Из архива КП.

С заявлением в полицию обратилась продавец цветочного магазина, расположенного по Магистральному проезду. Днем в павильон пришел молодой человек и выбрал букет. Он расплатился пятитысячной купюрой и, получив сдачу, поспешил уйти. Позже при пересчете денежной массы, продавец обратила внимание на полученную от незнакомца банкноту, подлинность которой вызвала сомнения.

Женщина вызвала наряд полиции. Сумма ущерба составила 4,5 тысячи рублей. Оперативникам понадобилось несколько дней, чтобы установить подозреваемого в мошенничестве. 32-летний ранее судимый житель областного центра признался, что купил в ларьке купюру «Банка приколов» достоинством пять тысяч рублей, заретушировал надпись и расплатился за товар. Сейчас курянин находится под следствием.