В Курской области из-за короткого замыкания светильника загорелся дом: 35-летняя женщина пострадала

Жилой дом загорелся ночью в деревне Новоивановка Суджанского района. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, огонь уничтожил веранду, повредил жилое помещение по всей площади. В результате пожара пострадала 35-летняя хозяйка. С ожогами рук и ног ее доставили в больницу. Предположительной причиной загорания стало короткое замыкание светильника.

Кроме того, неосторожное обращение с огнем при курении привело к возгоранию пристройки к сараю в Обоянском районе. Всего за минувшие сутки в Курской области зарегистрировали 11 пожаров.