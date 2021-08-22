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Происшествия22 августа 2021 23:57

В Курской области из-за короткого замыкания светильника загорелся дом: 35-летняя женщина пострадала

За сутки зарегистрировали 11 пожаров
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Жилой дом загорелся ночью в деревне Новоивановка Суджанского района. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, огонь уничтожил веранду, повредил жилое помещение по всей площади. В результате пожара пострадала 35-летняя хозяйка. С ожогами рук и ног ее доставили в больницу. Предположительной причиной загорания стало короткое замыкание светильника.

Кроме того, неосторожное обращение с огнем при курении привело к возгоранию пристройки к сараю в Обоянском районе. Всего за минувшие сутки в Курской области зарегистрировали 11 пожаров.