Жителя Курской области арестовали за сексуальное насилие над несовершеннолетней девочкой

Курские следователи продолжают разбираться в деле 33-летнего мужчины. Его обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетней девочкой (п. «а» ч.3 ст.132 УК РФ).

По версии следствия, утром 17 августа 2021 курянин находился на улица Дружининская в областном центре. И совершил иные действия сексуального характера отношении ребенка. После этого мужчина скрылся с места преступления, но вскоре его задержали полицейские.

Как сообщили в СУ СКР по Курской области, обвиняемого арестовали. Он полностью признал вину. Сейчас правоохранители собирают доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.