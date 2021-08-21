В Курске обсудили ход ремонта теплосетей

Всего с начала мая устранили свыше 350 повреждений Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске на совещании обсудили ход ремонта теплосетей, сообщили в областной администрации. Поводом для встречи послужили жалобы горожан на отключение горячей воды. Сейчас из-за ремонта тепловых сетей она не поступает в 47 соцобъектов и 211 многоквартирных домов. Разрытия осложняют движение транспорта. Сроки работ постоянно переносятся.

На данный момент рабочие ремонтируют более ста участков теплосетей. Всего с начала мая устранили свыше 350 повреждений. Отремонтировали 5,6 километров сетей, что на два километра больше запланированного на этот год.

Губернатор поручил ускорить ремонтные работы. До 15 сентября все объекты должны обеспечить горячей водой. Водоснабжение в школы и детские сады необходимо возобновить до 1 сентября.

Компания «Квадра» планирует привлечь дополнительные силы и финансы для выполнения работ, в том числе по благоустройству и восстановлению проезжей и пешеходной частей после разрытий.