В велопробеге «Курская дуга» принимают участие сто человек

Маршрут проложили от мемориального комплекса в Курске до стелы «Ангел Мира» на Тепловских высотах

В велопробеге «Курская дуга» принимают участие около сто человек из разных регионов страны, сообщили в областной администрации.

Участники патриотического велопробега посещают места боевой славы. Маршрут проложили от мемориального комплекса в Курске до стелы «Ангел Мира» на Тепловских высотах.

Проедет патриотическим маршрутом и председатель регионального комитета молодежной политики Сергей Котляров.

«Это не просто велошоссейный пробег. По пути запланированы остановки для возложения цветов к памятникам и краткого знакомства с историей», - отметил Сергей Котляров.