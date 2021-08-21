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Общество21 августа 2021 14:45

В велопробеге «Курская дуга» принимают участие сто человек

Велосипедисты посещают места боевой славы
Яна ШЕЛЕСТ
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Маршрут проложили от мемориального комплекса в Курске до стелы «Ангел Мира» на Тепловских высотах

Маршрут проложили от мемориального комплекса в Курске до стелы «Ангел Мира» на Тепловских высотах

В велопробеге «Курская дуга» принимают участие около сто человек из разных регионов страны, сообщили в областной администрации.

Участники патриотического велопробега посещают места боевой славы. Маршрут проложили от мемориального комплекса в Курске до стелы «Ангел Мира» на Тепловских высотах.

Проедет патриотическим маршрутом и председатель регионального комитета молодежной политики Сергей Котляров.

«Это не просто велошоссейный пробег. По пути запланированы остановки для возложения цветов к памятникам и краткого знакомства с историей», - отметил Сергей Котляров.