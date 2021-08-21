Курских водителей предупреждают о ночном тумане

Во время тумана спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С вечера 21 августа и в течение суток в Курской области ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков.

Ветер северный, ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +11…+16 ºС, днем +22…+27 ºС. Спасатели предупреждают водителей о тумане.

И напоминают, что туман представляет для автомобилистов серьезную опасность. Ограничение видимости на дорогах приводит к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий.

Во время тумана спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, то следует максимально снизить скоростной режим.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в Службу спасения по номеру телефона 112.