Жителя Курска «развели» на полтора миллиона

Три недели курянин брал в банках кредиты, думая, что участвует в спецоперации Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Житель Курска лишился более полутора миллионов рублей после длительного общения с мошенниками, сообщили в УМВД по Курской области. Мужчине позвонил лжеспециалист из банка и сообщил о заявке на смену финансового номера.

Сначала курянин не поверил словам злоумышленника и прервал общение. Через некоторое время ему перезвонили якобы из службы безопасности банка и предупредили об утечке персональных данных.

Обеспокоенный курянин стал выполнять все условия злоумышленников. Мошенники использовали технологию подмены данных, которая позволяет имитировать звонок с номеров правоохранительных структур, указанных на официальных сайтах.

Три недели курянин брал в банках кредиты, думая, что участвует в спецоперации по разоблачению мошеннической схемы. Потерпевший взял четыре кредита, деньги перевел на номера операторов сотовой связи.

Сумма ущерба составила 1 670 млн рублей. По факту мошенничества в особо крупном размере в полиции возбудили уголовное дело.