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Здоровье21 августа 2021 13:38

За последние сутки ковидом заболели 188 курян

Пятеро скончались
Яна ШЕЛЕСТ
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Первым компонентом вакцины от коронавируса привили 346 101 человек

Первым компонентом вакцины от коронавируса привили 346 101 человек

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На утро 21 августа в Курской области зарегистрировано 50 467 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки заболели 188 человек, сообщили в оперштабе.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лечатся 1 474 человек, на искусственной вентиляции легких – 99.

На сегодняшний день от тяжелой вирусной пневмонии скончались 1 217 человек, плюс пятеро за последние сутки - женщины 78, 83, 85, 87 лет; мужчина 60 лет.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привили 346 101 человек, полностью завершили вакцинацию – 287 997.

В Курскую область поступила крупная партия из трех видов вакцин от коронавируса: «Спутник V» – 4 800 доз, «Спутник Лайт» – 30 928, «КовиВак» – 780.