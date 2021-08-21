За последние сутки ковидом заболели 188 курян

Первым компонентом вакцины от коронавируса привили 346 101 человек Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На утро 21 августа в Курской области зарегистрировано 50 467 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки заболели 188 человек, сообщили в оперштабе.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лечатся 1 474 человек, на искусственной вентиляции легких – 99.

На сегодняшний день от тяжелой вирусной пневмонии скончались 1 217 человек, плюс пятеро за последние сутки - женщины 78, 83, 85, 87 лет; мужчина 60 лет.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привили 346 101 человек, полностью завершили вакцинацию – 287 997.

В Курскую область поступила крупная партия из трех видов вакцин от коронавируса: «Спутник V» – 4 800 доз, «Спутник Лайт» – 30 928, «КовиВак» – 780.