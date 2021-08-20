Центр Курска остается без горячей воды до 27 августа

В городе наступает сезон ремонтных работ Фото: Светлана ВОЛКОВА

Губернатор региона встретился с курским руководством ПАО Квадра в связи с обращениями жителей по отключениям горячей воды в Курске и работам на Радищева, сообщили в администрации Курской области. О результатах встречи будет известно позже.

Предметом возмущения курян послужило продление сроков ремонта теплосети.

Напомним, подача горячей воды приостановлена в Курске по адресам:

- ул. Радищева, 12, 2/А, 4, 13/15, 14/20, 6, 23, 25, 8, 16,

- ул. Ленина, 2, 8,

- ул. Семеновская, 3,

- ул. Почтовая, 23, 18/А, 2, 15, 26, 22,

- ул. Марата, 24/А, 22,

- ул. Димитрова-Марата, 37/2/А, 37/2/А1, 37/2/А2,

- ул. Димитрова 4, 4А, 12А, 12,

- ул. Урицкого, 18, 22, 29, 29А, 31, 20, 18 лит А1/10, 18 лит А1/9.

Телефон для справок: 39-48-68.

Также в центре города из-за ремонта перекрыто движение между улицами Кирова и Марата.