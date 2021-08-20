Под Курском грозовой разряд стал причиной пожара

ЧП произошло в Щиграх Фото: Светлана ВОЛКОВА

19 августа в результате попадания грозового разряда в кирпичную хозпостройку, в Щиграх возник пожар. Огонь повредил кровлю. Пожар тушили добровольная пожарная дружина Щигров и огнеборцы 13 пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Курской области.

Всего в регионе зарегистрированы 12 пожаров. В деревне Еськово Курского района предположительно из-за короткого замыкания электропроводки в хозпостройке огонь уничтожил два деревянных строения, стог сена, повредил дом.

Сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы за нарушения требований пожарной безопасности составлены четыре административных материала. На большей территории региона установлен четвертый класс пожарной опасности.