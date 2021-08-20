В Курске перекроют движение на улице Карла Маркса

Старт забегу в рамках акции «Курский характер» будет дан у Триумфальной арки Фото: Светлана ВОЛКОВА

22 августа на мемориальном комплексе «Курская дуга» пройдет забег «Курский характер», посвященный 78-ой годовщине Победы в Курской битве.

Аналогичные пробеги пройдут практически в каждом районе и в областном центре – всего их будет 30. Время стартов одинаковое – 10.00, дистанция – три километра и обязательно на дороге с асфальтовым покрытием.

В Курске старт забегу в рамках акции «Курский характер» будет дан у Триумфальной арки.

В связи с этим, 22 августа с 9.00 до 11.00 будет приостановлено движение транспорта по улице Карла Маркса на участке от остановки «Тропинка» до автоцентра «Тойота Центр Курск».

Движение троллейбусов по маршрутам №№ 1 и 8 на это время будет организовано до Троллейбусного депо.