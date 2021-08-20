57-летний курянин чуть не зарезал косой собутыльника

Подозреваемого задержали, решается вопрос о заключении его под стражу Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Горшеченский следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 57-летнего жителя поселка Горшечное. Мужчину подозревают в покушении на убийство, сообщили в СК.

19 августа 2021 года днем подозреваемый вместе со своим 35-летним знакомым во дворе дома в селе Болото распивали спиртное, а затем поссорились. Мужчина схватил косу и ударил ею по туловищу собутыльника. Потерпевшего доставили в больницу, где ему оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Подозреваемого задержали, решается вопрос о заключении его под стражу. По делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступления, назначены экспертизы.