В Курскую область поступила крупная партия вакцины от коронавируса

Первым компонентом вакцины в области привили 343 207 человек Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курскую область поступила крупная партия из трех видов вакцин от коронавируса: «Спутник V» – 4 800 доз, «Спутник Лайт» – 30 928, «КовиВак» – 780.

Всего с начала старта массовой вакцинации в регион доставлено 411 037 доз, из них 350 567 «Спутника V», 50 480 «Спутника Лайт», 6 270 «ЭпиВакКороны», 3 720 «КовиВака».

Первым компонентом вакцины в области привили 343 207 человек (64,3% от необходимого числа для формирования коллективного иммунитета). Полностью завершили вакцинацию 282 713 курян.

Записаться на прививку можно через портал госуслуг или по телефону поликлиники по месту жительства. Без предварительной записи вакцинируют в торговых центрах «МегаГРИНН», Central Park и «Европа» на ул. Хрущева, а также на Театральной площади.