В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лечатся 1 508 человек Фото: Яна ШЕЛЕСТ

По состоянию на 20 августа в Курской области всего зарегистрировано 50 279 подтвержденных случаев заболевания ковидом. За последние сутки коронавирус подтвердился у 193 курян, сообщили в оперштабе.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лечатся 1 508 человек, на искусственной вентиляции – 95.

На сегодняшний день от тяжелой ковидной пневмонии скончались 1 212 человек, плюс шесть за последние сутки - мужчина 83 года; женщины 41, 50, 58, 65, 85 лет.

В Курской области увеличилось количество детей, заболевших коронавирусом. У несовершеннолетних COVID-19 часто маскируется под кишечную инфекцию.