По итогам блог-тура создадут шесть фильмов и девять рекламных видеороликов Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С 21 по 24 августа в Курской области пройдет блог-тур «Россия - страна возможностей», сообщили в управлении культуры Курска.

В путешествие по региону отправятся блогер Мария Вискунова, Tik-Tok блогер Настя Луч, Егор Жуйков, Елена Шилова и другие. Гости посетят популярные туристические объекты и ведущие предприятия - усадьбу Фета, Коренную пустынь, водяную мельницу, объекты АЭС, учебно-тренировочный центр и Михайловский ГОК.

Запланирован Dance-марафон от радиостанции DFM. В курском заповеднике имени Алехина сыграет легенда российской электронной сцены, создатель бренда Digital Emotions - DJ FONAREV. Начало трансляции – в 19.00 в паблике DFM ВКонтакте и в эфире радиостанции DFM.

По итогам блог-тура создадут шесть фильмов и девять рекламных видеороликов, которые увидит вся страна.