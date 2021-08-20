21 августа в Курской области пройдет велопробег

Открытие и старт состоятся на мемориальном комплексе «Курская дуга» в 8.00 Фото: Яна ШЕЛЕСТ

21 августа в Курской области пройдет патриотический велопробег по местам боевой славы, сообщили в областной администрации. Акция посвящена 80-летию начала Великой Отечественной войны, 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 78-летию победы в битве на Курской дуге.

Открытие и старт состоятся на мемориальном комплексе «Курская дуга» в 8.00. Велосипедисты проедут по маршруту город Курск – местечко Свобода – поселок Золотухино – поселок Поныри – стела «Ангел мира» – мемориал «Тепловские высоты» – поселок Возы – местечко Свобода - город Курск.

По дороге участники будут останавливаться для возложения цветов к памятникам и краткого знакомства с историей. Участие в велопробеге примут велосипедисты-любители и спортсмены в возрасте от 18 до 35 лет.

22 августа в Курске пройдет мотопробег «Под флагом великой страны», посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации.