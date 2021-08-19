Под Курском нали мину

Снаряд вывезли для уничтожения Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

19 августа в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступил звонок об обнаружении ВОП времён Великой Отечественной Войны в поселке имени Карла Либкнехта Курчатовского район.

На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции, сообщили в МЧС.

Обнаружена минометная мина 120 миллиметров. Она изъята и вывезена на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.