На " детский телефон доверия" с начала года поступило 4 ,5 тысячи звонков от курян

Отношения со сверстниками и школьные проблемы - в числе основных проблем Фото: Светлана ВОЛКОВА

Служба экстренной психологической помощи для детей, подростков и их родителей действует в нашем регионе с 2010 года. За консультацией бесплатно и при необходимости анонимно можно обратиться по телефону 8-800-2000-122.

За первую половину 2021 года специалисты службы приняли более 4,5 тыс. звонков, большая часть из которых от детей и подростков. Обращаются к психологам и родители, бабушки, дедушки. В числе основных вопросов, которые беспокоят детей – отношения со сверстниками, трудности в учебе, волнение из-за экзаменов и поступления в учебные заведения. Родителей тревожат проблемы, связанные с воспитанием подростков.

Часть звонков касается преодоления последствий жестокого обращения, с которым дети сталкиваются дома, в школе, на улице.

Главная цель специалистов – вовремя оказать профессиональную помощь, предупредить и не допустить реализации намерений детей. На горячей линии работают 20 специалистов. Это квалифицированные психологи, имеющие высшее образование, обученные на стажировочных площадках Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.