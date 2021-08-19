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Здоровье19 августа 2021 14:14

62 процента госпитализированных с коронавирусом курян отказались от вакцинации

Привитые болеют в легкой и бессимптомной форме
Яна ШЕЛЕСТ
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Болеют привитые в основном в легкой и бессимптомной форме

Болеют привитые в основном в легкой и бессимптомной форме

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Всего 0,39% (1 074 человека) из числа полностью привитых курян попали в больницы с коронавирусом, сообщили в Роспотребнадзоре. Из полностью привитых «Спутником V» заболели 0,39%, «ЭпиВакКороной» – 0,38%, «КовиВаком» – 0,36%.

Из числа завершивших курс вакцинации и заболевших госпитализировали только 2,2%. Болеют привитые в основном в легкой и бессимптомной форме.

Из числа госпитализированных в ковидные стационары более 62% курян отказались от вакцинации; свыше 25% собирались сделать прививку; около 10% – непривитые с антителами; около 2% – имели медотводы.

За последние сутки в Курской области коронавирус подтвердился у 198 курян, сообщили в оперштабе. За все время зарегистрировано 50 086 заболевших.