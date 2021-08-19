Курские спасатели предупреждают водителей о тумане

Ночью местами туман Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С вечера 19 августа и в течение суток в Курской области ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночью местами туман.

Ветер северной 7-12, днем при грозах местами порывы будут достигать 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 ºС, днем +25…+30 ºС.

Спасатели напоминают курянам, что туман представляет для автомобилистов серьезную опасность. Ограничение видимости на дорогах приводит к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий.

Во время тумана спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, то следует максимально снизить скоростной режим.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в Службу спасения по номеру телефона 112.