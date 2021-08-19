С 23 августа в Курске будут отключать свет

Без света останутся два округа Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С 23 по 27 августа в Курске в связи с проведением плановых работ в электрических сетях будут отключать свет на следующих улицах города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 23 по 27 августа с 9-00 до 17-00: Яблоневая; 1-2-я Тихая; Селиховская; Монастырская балка; Сумская 55-93; Ольшанского 28-32/16, 45б, 47б; Конорева 16/32-22.

С 23 по 27 августа с 9-30 до 15-00: Энгельса 9-43; переулок Энгельса 4А-20А, 3-33; Магистральный проезд 18-22А.

Телефон для справок: 32-32-15.

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 25 по 27 августа с 9-00 до 17-00: 2-я Восточная 140-180, 145-189; 3-я Щигровская.

С 23 по 27 августа с 9-00 до 17-00: Киевская 35-55, 48-76; Ивановский переулок 1-63, 2-70; Котлякова 43-85, 44-90; Подвойского 71-91, 72-96; Кривецкая 67-93, 64-84.

Телефон для справок: 26-32-10.