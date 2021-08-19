За сутки коронавирус подтвердился у 198 курян

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лечатся 1 503 человека Фото: Яна ШЕЛЕСТ

За последние сутки в Курской области коронавирус подтвердился у 198 курян, сообщили в оперштабе. За все время зарегистрировано 50 086 заболевших.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лечатся 1 503 человека, на искусственной вентиляции легких – 86.

На сегодняшний день от тяжелой ковидной пневмонии скончались 1206 человек, плюс семь за последние сутки - мужчины 52, 60 лет; женщины 64, 73, 74, 82, 91 год.