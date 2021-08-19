В Курской области ремонтируют путепровод

После капремонта ширина проезжей части увеличится с двух до четырех полос

В Курской области капитально ремонтируют путепровод, расположенный на 536-м километре автодороги М-2 «Крым», на пересечении с автодорогой Курск – Курчатов со стороны Волокно.

Сейчас рабочие демонтируют старое сооружение. Они заменят балки пролетных строений, усилят опоры, укрепят конусы, оборудуют лестничные сходы и заменят асфальт.

На путепроводе установят металлические барьеры, устроят тротуары с пешеходным ограждением, проведут освещение.

После капремонта ширина проезжей части увеличится с двух до четырех полос. Работы планируют завершить в конце июля 2022 года.