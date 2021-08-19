Курский губернатор провел экскурсию по усадьбе Фета

Роман Старовойт попробовал себя в роли экскурсовода: "Я старался не цитировать школьную хрестоматию" Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курская область вошла в число регионов, где проходит проект Российского общества «Знание» по организации лекций с известными людьми. В усадьбе А.А. Фета в Золотухинском районе губернатор Курской области Роман Старовойт провел экскурсию для 15 участников конкурсов «Большая перемена» и «Твой ход», входящих в президентскую платформу «Россия – страна возможностей».

Глава региона поведал об истории усадьбы, жизни и творчестве поэта, ответил на вопросы гостей. Губернатор рассказал о реновации областного центра, развитии туризма и спорта, а также пригласил посетить другие памятные места региона. В рамках поездки помимо музея-усадьбы А. А.Фета участники проекта посетили Коренную пустынь и музей Н.В. Плевицкой.

Видеоверсию лекции-экскурсии покажут в рамках II Просветительского марафона «Новое Знание» Фото: Светлана ВОЛКОВА

Победители, призеры и участники школьного и студенческого конкурсов смогли присоединиться к проекту Российского общества "Знание".

Глава региона рассказал:

– Во время экскурсии я старался не цитировать школьную хрестоматию. Хотелось передать впечатления о жизни Афанасия Фета своими словами и в духе современного времени, чтобы наши гости лучше поняли его стихи, в большинстве своем написанные в Курской области. Надеюсь, это удалось, и у ребят останутся хорошие впечатления.

Участники проекта посетили дом-музей Фета, Коренную пустынь и музей Плевицкой Фото: Светлана ВОЛКОВА

Видеоверсия лекции-экскурсии будет показана в рамках II Просветительского марафона «Новое Знание», который пройдет в России с 1 по 3 сентября.

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