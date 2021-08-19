В Курской области пропала 44-летняя женщина

О местонахождении женщины ничего не известно с 26 июля Фото: СОЦСЕТИ

Поисковый отряд «Лиза Алерт» разыскивает без вести пропавшую Жительницу Железногорска 44-летнюю Наталию Полякову (Басареву, Кулишову). О местонахождении женщины ничего не известно с 26 июля.

Приметы пропавшей: рост 168 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы, серо-голубые глаза. На Наталье была надета белая футболка и красная в цветочек юбка.

Тех, у кого есть информация о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.