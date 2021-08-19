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Происшествия19 августа 2021 10:10

В Курской области пропала 44-летняя женщина

Наталья Полякова ушла из дома 26 июля
Яна ШЕЛЕСТ
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О местонахождении женщины ничего не известно с 26 июля

О местонахождении женщины ничего не известно с 26 июля

Фото: СОЦСЕТИ

Поисковый отряд «Лиза Алерт» разыскивает без вести пропавшую Жительницу Железногорска 44-летнюю Наталию Полякову (Басареву, Кулишову). О местонахождении женщины ничего не известно с 26 июля.

Приметы пропавшей: рост 168 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы, серо-голубые глаза. На Наталье была надета белая футболка и красная в цветочек юбка.

Тех, у кого есть информация о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.