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Здоровье18 августа 2021 16:15

В Курске привившимся от ковид дают оплачиваемые выходные

Сотрудники транспортных компаний продолжают проходить вакцинацию
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Оба компонента вакцины уже получили 175 сотрудников МУП «Курскэлектротранс»

Оба компонента вакцины уже получили 175 сотрудников МУП «Курскэлектротранс»

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сотрудники транспортных компаний города продолжают проходить вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. В первую очередь прививку делают водители и кондукторы, которые ежедневно контактируют с большим количеством пассажиров.

Оба компонента вакцины уже получили 175 сотрудников МУП «Курскэлектротранс» - 17 августа вторую прививку сделал 31 человек. Кстати, привившиеся получают два оплачиваемых выходных дня: в день прививки и на следующий после нее.