В Курске привившимся от ковид дают оплачиваемые выходные

Оба компонента вакцины уже получили 175 сотрудников МУП «Курскэлектротранс» Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сотрудники транспортных компаний города продолжают проходить вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. В первую очередь прививку делают водители и кондукторы, которые ежедневно контактируют с большим количеством пассажиров.

Оба компонента вакцины уже получили 175 сотрудников МУП «Курскэлектротранс» - 17 августа вторую прививку сделал 31 человек. Кстати, привившиеся получают два оплачиваемых выходных дня: в день прививки и на следующий после нее.