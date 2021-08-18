В курских магазинах проверили масочный режим

Рабочие группы проверяют крупные торговые центры Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сотрудники окружных администраций Курска провели очередные рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением масочного режима работниками предприятий потребительской сферы.

Рабочие группы проверяют крупные торговые центры, небольшие магазины и предприятия сферы обслуживания – в общей сложности мониторинг провели на 65 объектах. В восьми магазинах персонал не соблюдал масочный режим – руководители получат протоколы об административном правонарушении.