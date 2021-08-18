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Общество18 августа 2021 14:48

22 августа в Курске пройдет мотопробег

Акция посвящена Дню Государственного флага
Яна ШЕЛЕСТ
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Стартует мотопробег в 9.00 от площади перед Дворцом молодежи

Стартует мотопробег в 9.00 от площади перед Дворцом молодежи

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

22 августа в Курске пройдет мотопробег «Под флагом великой страны», сообщили в областной администрации. Акция посвящена Дню Государственного флага Российской Федерации.

Стартует мотопробег в 9.00 от площади перед Дворцом молодежи (Курск, ул. Белгородская, д. 14 Б). Участники мотопробега проедут до Мемориального комплекса «Курская дуга».

Желающим принять участие необходимо заполнить форму по ссылке: https://clck.ru/Wun8j.

Также 22 августа в Курской области состоится акция «Курский характер». Серия забегов объединит в один день и час сотни участников по всему региону.