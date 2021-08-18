57-летнего курского фермера осудили за мошенничество с субсидиями

Мужчина был осужден за мошенничество в особо крупном размере Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курском областном суде рассмотрели апелляцию на приговор Ленинского районного суда в отношении 57-летнего фермера. Мужчина был осужден за мошенничество в особо крупном размере сроком на два года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также с предпринимателя взыскали причиненный ущерб в сумме более 2,8 млн руб.

В 2019 году фермер путем предоставления в комитет АПК и УФК Курской области ложных сведений выиграл конкурс на получение гранта на развитие семейной животноводческой фермы в размере 8,5 млн рублей. Деньги он потратил на личные нужды.

Для осуществления преступного умысла мужчина, имея доступ к документам, печати и расчетному счету ИП Главы КФХ, являвшегося его родным братом, изготовил договоры купли-продажи о приобретении у него техники, которые впоследствии представил на оплату.

В суде первой инстанции предприниматель виновным себя не признал. Адвокат просил его оправдать, однако Курский областной суд счел доводы апелляционной жалобы необоснованными и отказал в ее удовлетворении. Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе областного суда.